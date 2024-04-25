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Как подорожал пасхальный набор в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля, ФедералПресс. В Петербурге пасхальный набор за год подорожал на 5%. В регионе, согласно данным Росстата, выросли цены на яйца, сахарный песок, муку и сливочное масло.

Источник: РИА "Новости"

В Северной столице на 6% выросла стоимость сливочного масла. Значительно подорожали яйца. Если в марте 2023 года десяток яиц стоил 90 рублей, то в марте 2024 цена поднялась до 130 рублей.

Однако на ряд продуктов цены весной 2024 года оказались меньше, чем год назад. Так, на рубль дешевле стала обходиться сметана — с 80 рублей до 79 рублей, на четыре рубля уменьшилась цена на творог — с 474 рубля до 470 рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, где на Северо-Западе пасхальный набор подорожал сильнее всего.