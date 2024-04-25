Как подорожал пасхальный набор в Петербурге

Однако на ряд продуктов цены весной 2024 года оказались меньше, чем год назад. Так, на рубль дешевле стала обходиться сметана — с 80 рублей до 79 рублей, на четыре рубля уменьшилась цена на творог — с 474 рубля до 470 рублей.