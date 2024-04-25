Как подорожал пасхальный набор в Петербурге

В Северной столице на 6% выросла стоимость сливочного масла. Значительно подорожали яйца. Если в марте 2023 года десяток яиц стоил 90 рублей, то в марте 2024 цена поднялась до 130 рублей.
Однако на ряд продуктов цены весной 2024 года оказались меньше, чем год назад. Так, на рубль дешевле стала обходиться сметана — с 80 рублей до 79 рублей, на четыре рубля уменьшилась цена на творог — с 474 рубля до 470 рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, где на Северо-Западе пасхальный набор подорожал сильнее всего.