Белстат сказал про увеличение в два раза числа электромобилей в Беларуси за 2023

По словам Максимовой, при этом 83,2% от общего их числа составляют автомобили, которые находятся в личной собственности белорусов. Это, заметила она, требует динамичного развития зарядной инфраструктуры для них. Она сообщила, что Белстат вместе с Министерством энергетики и предприятием «Белоруснефть» разработал форму предоставления данных.