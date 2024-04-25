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Белстат сказал про увеличение в два раза числа электромобилей в Беларуси за 2023

В Беларуси количество электромобилей увеличилось в два раза за 2023.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате рассказали про увеличение в два раза числа электромобилей в Беларуси за 2023 год. Подробности озвучила начальник Управления статистики транспорта и информационно-коммуникационных технологий Национального статистического комитета Татьяна Максимова. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Она уточнила:

— За 2023 год в Беларуси увеличилось количество легковых электромобилей в два раза.

По словам Максимовой, при этом 83,2% от общего их числа составляют автомобили, которые находятся в личной собственности белорусов. Это, заметила она, требует динамичного развития зарядной инфраструктуры для них. Она сообщила, что Белстат вместе с Министерством энергетики и предприятием «Белоруснефть» разработал форму предоставления данных.

Она добавила, что введение единого учета дало возможность объединить данные о числе электрозарядных станций в Беларуси, количество которых постоянно увеличивается. Так, если на 1 января 2024 года в стране было 1050 станций (колонок), то на 1 апреля их число выросло на 10,6%, составив 1161.