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Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморья

Президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — сказано в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья.

В марте Путин заявлял, что в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черноморского морей. По словам главы государства, будут модернизированы съезды на трассу «Таврида» к южному побережью Крыма. Путин обратил внимание, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря.

Путин Владимир
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