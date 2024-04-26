Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и евро на 26 апреля 2024 перед выходными

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 26 апреля 2024, пятница.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 26 апреля, пятницу, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2385 рубля, 1 евро — 3,4740 BYN, 100 российских рублей — 3,5030 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 25 апреля, четверг, выглядели так: 1 доллар США равен 3,2421 рубля, 1 евро — 3,4640 BYN, 100 российских рублей — 3,4968 белорусского рубля. То есть курс доллара снизился, а курс евро и курс российского рубля на 26 апреля, пятницу, выросли.

валюта