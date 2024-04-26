Состоялось открытие автосалона в Пекине. Главные новинки Auto China 2024

Так, марка Chery представила новый Tiggo 8, который привезет в Россию уж в следующем году. Также компания рассекретила Tiggo 9 с другим дизайном. По поводу оснащения модели ничего не сказали, но уже известно, что модель появится у нас в четвертом квартале 2024 года.
Кроме того, бренд Haval показал новый H9, продажи которого начнутся в нашей стране до конца года.
У этого исполина — бензиновый мотор 2,0 литра в паре с 8-ступенчатым автоматом свое место сохранил, но теперь ему есть альтернатива: дизель 2.4 литра мощностью 184 л.с. и 9-диапазонная АКП. Наличие дизельного мотора — главное имиджевое отличие от идентичного внедорожника Tank 500.
Но Great Wall этим не ограничился. Состоялась премьера обновленного H6. Уже известно, что в базовой комплектации автомобиль получит 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л. с. (275 Нм) и 7-ступенчатый «робот». Более премиальные версии — 2-литровый турбомотор мощностью 231 л. с. (385 Нм) в паре с роботизированной трансмиссией на 9 передач. Уже известно, что модель доберется и до нашего рынка.
Марка JAC показала гибридный кроссовер JAC X8 PHEV. Его бензиновый собрат совсем скоро станет на конвейер завода в Москве под названием «Москвич 8».
JAC X8 был представлен в качестве подзаряжаемого гибрида PHEV. В составе гибридной установки находится 1,5-литровый двигатель ДВС на 152 л.с.. Он работает в тандеме с единственным электромотором. Суммарная отдача силовой установки пока не раскрывается.
Были премьеры поменьше, но эти машины также точно доберутся до России. Речь идет о бренде Exlantix (принадлежит Chery), который представил публике седан ES.
Седан появится у нас с топовой двухмоторной системой мощностью 480 л.с. и крутящим моментом 660 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды.
Марка Omoda показала электрический кроссовер E5. Автомобиль совсем скоро должен дебютировать в РФ — сейчас идет процесс получения ОТТС.
Модель оснащена электромотором мощностью 204 л.с. Запас хода составляет более 400 км. С помощью системы быстрой зарядки пополнить заряд аккумулятора с 30 до 80% можно за 28 минут.
Появятся у нас и гибридные Jaecoo J7 и J8. Визуально они ничем не отличаются от бензиновых. Главные изменения — внутри. Так, «семерка» получила два 1,5-литровых бензиновых мотора мощностью 156 л.с. и два электродвигателя. Запас хода — 1400 км. Что касается «восьмерки», то ей достался двухлитровый движок и два электроагрегата. Благодаря этой системе кроссовер может проехать 1300 км.
А вот Omoda C7, который также должны привезти и в Россию, на Пекинском автосалоне не показали. Кроссовер представят на специальном мероприятии в Уху, куда отправится и корреспондент «РГ».