Состоялось открытие автосалона в Пекине. Главные новинки Auto China 2024

В Пекине открылся международный автосалон, свои новинки представили ведущие мировые концерны. В их числе Mercedes, BMW, Mini, Volkswagen, но внимание россиян сейчас приковано в первую очередь к китайским маркам — Chery, Omoda, Jaecoo, Haval. Именно машины от этих брендов скоро появятся и у нас. Всего же на мотор-шоу, которое будет открыто до 4 мая, представлено более ста новинок. Также показали 41 концепт-кар.