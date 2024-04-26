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В Уссурийском заливе Приморья задержали судно с 500 кг ценного ресурса

Его стоимость превысила 13 млн рублей.

Источник: Погрануправление ФСБ по Приморскому краю

Российское маломерное судно с более полутонны краба на борту задержали в Уссурийском заливе в феврале 2024 года, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Рыбаков остановили возле мыса Стрелок. Помимо крабов разных видов, на борту были средства навигации и промысловое оборудование. Мужчины не смогли предоставить документы, подтверждающие законное происхождение морепродуктов. Их общая стоимость превысила 13 млн рублей.

Возбудили уголовное дело об ущербе водным ресурсам. По этой статье рыбакам грозит до 5 лет заключения.

Напомним, ранее иностранца осудили за попытку незаконно вывезти из Приморья корни женьшеня.