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В Приморье вторично обновлена программа развития транспортного комплекса

Объем финансирования увеличен за счет средств краевого бюджета.

Источник: Primgazeta.ru

В новой редакции изложена государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Согласно новому паспорту, куратором государственной программы является заместитель председателя правительства Приморского края. Ответственный исполнитель программы — по-прежнему министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Остались прежними и этапы реализации программы: первый этап — 2020−2022 годы, второй этап — 2023−2030 годы.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 256-пп (с приложением) можно в «Приморской газете» № 31 (2173) на странице 15.

В новой редакции скорректированы цели программы. Так, одной из целей программы заявлено обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 89,09%, ранее этот показатель составлял 86,15%; доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 56,27%, в прошлой редакции — до 55,91%.


Также целями программы названы повышение транспортной доступности для граждан социально-экономических, туристических и культурных центров, а также повышение доступности транспортных услуг для жителей удаленных и труднодоступных территорий.

Заявленный объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета увеличен с 102 700 284 тыс. руб. до 157 123 064 тыс. руб., прогнозная оценка средств федерального бюджета, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, увеличена с 9 598 095,8 тыс. руб. до 20 097 936 тыс. рублей.