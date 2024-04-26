В Приморье вторично обновлена программа развития транспортного комплекса

В новой редакции изложена государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Согласно новому паспорту, куратором государственной программы является заместитель председателя правительства Приморского края. Ответственный исполнитель программы — по-прежнему министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Остались прежними и этапы реализации программы: первый этап — 2020−2022 годы, второй этап — 2023−2030 годы.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 256-пп (с приложением) можно в «Приморской газете» № 31 (2173) на странице 15.

В новой редакции скорректированы цели программы. Так, одной из целей программы заявлено обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 89,09%, ранее этот показатель составлял 86,15%; доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 56,27%, в прошлой редакции — до 55,91%.