ФАС пересмотрит тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц в Иркутской области до 1 июня

ФАС пересмотрит тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые юридическим лицам в Туве и Иркутской области. Решение будет принято до 1 июня 2024 года. Кроме того, у Республики Тыва и Иркутской областью появится не только общий котел для ценообразования в электросетевом комплексе, но и возможность совместного регулирования тарифов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Тывы.

Еще в 2021 году на уровне президента России было принято решение о распределения регулирования тарифов между регионами. Но тогда Тува и Иркутская область не попали в этот перечень. Сейчас тариф на передачу приравнен к среднероссийскому. Появление общего котла с Иркутской областью даст возможность совместного регулирования тарифов.

«Службой по тарифам Республики Тыва осуществляется совместная работа со Службой по тарифам Иркутской области по предварительным расчетам при слиянии с тарифами на услуги передачи электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению. Нужно подчеркнуть, что увеличение цены на электроэнергию в Иркутской области на несколько копеек не окажет особого влияния на расходы потребителей, но существенно изменит ситуацию в Туве», — подчеркнула руководитель Службы по тарифам республики Елена Бочарова.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба РФ провела проверку в Иркутской области, по результатам которой приказала пересмотреть тарифы за электроэнергию для бизнеса и населения в Приангарье на 2024 год. По версии ведомства, регион нарушил правила: резко увеличил тарифы для предпринимателей, но не стало вводить лимиты льготного потребления для граждан. В связи с этим властям Приангарья к 1 мая нужно принять решение: либо снизить нагрузку на бизнес на 2 млрд рублей за счет собственного бюджета, либо ввести социальную норму потребления для домохозяйств.