ФАС пересмотрит тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц в Иркутской области до 1 июня

ФАС пересмотрит тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые юридическим лицам в Туве и Иркутской области. Решение будет принято до 1 июня 2024 года. Кроме того, у Республики Тыва и Иркутской областью появится не только общий котел для ценообразования в электросетевом комплексе, но и возможность совместного регулирования тарифов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Тывы.
Еще в 2021 году на уровне президента России было принято решение о распределения регулирования тарифов между регионами. Но тогда Тува и Иркутская область не попали в этот перечень. Сейчас тариф на передачу приравнен к среднероссийскому. Появление общего котла с Иркутской областью даст возможность совместного регулирования тарифов.
«Службой по тарифам Республики Тыва осуществляется совместная работа со Службой по тарифам Иркутской области по предварительным расчетам при слиянии с тарифами на услуги передачи электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению. Нужно подчеркнуть, что увеличение цены на электроэнергию в Иркутской области на несколько копеек не окажет особого влияния на расходы потребителей, но существенно изменит ситуацию в Туве», — подчеркнула руководитель Службы по тарифам республики Елена Бочарова.
Между тем с 1 июля 2024 года в Иркутской области будут установлены тарифы с нормированием по объёмам потребления. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей, сообщил глава региона Игорь Кобзев в ходе оглашения послания региональному парламенту. Новая норма потребления электричества в Иркутской области составит 25 тысяч кВт.