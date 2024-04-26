Крупные инвестпроекты Приморья получат субсидии от правительства России

Компании «Морской порт “Суходол”, создающей специализированный порт на Дальневосточном побережье для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий, выделена субсидия на технологическое присоединение железнодорожных путей.



Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко по итогам заседания президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в четверг, 25 апреля.



Очередное заседание состоялось во Владивостоке под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Один из главных вопросов: предоставление субсидии на строительство инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.