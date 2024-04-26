Крупные инвестпроекты Приморья получат субсидии от правительства России

Более 1,5 миллиардов рублей инфраструктурной субсидии из федерального бюджета получат инвесторы Приморья.
Компании «Русагро-Приморье», которые создают на ТОР «Михайловский» свиноводческий кластер, компенсируют затраты на строительство системы автономного газоснабжения газоиспользующего оборудования — от резервуарной установки сжиженного углеводородного газа.
Компании «Морской порт “Суходол”, создающей специализированный порт на Дальневосточном побережье для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий, выделена субсидия на технологическое присоединение железнодорожных путей.
Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко по итогам заседания президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока в четверг, 25 апреля.
Очередное заседание состоялось во Владивостоке под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Один из главных вопросов: предоставление субсидии на строительство инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
Поддержаны заявки 10 инвесторов Дальнего Востока на получение инфраструктурной субсидии. Общий ее размер составил 9,6 миллиарда рублей. При этом общий объём частных инвестиций в проекты составил порядка 1,3 триллиона рублей. Компенсация на затраты по строительству объектов инфраструктуры будет предоставлена по линии Минвостокразвития России в течение трех месяцев.
По словам главы Приморья, порт «Суходол» соблюдает все графики строительства, есть положительные решения в строительстве контейнерного терминала.
Кроме того, на заседании поддержаны решения по развитию сельскохозяйственного комплекса в Приморье. В частности, Правительством РФ будет оказана поддержка в размере более 80 миллионов рублей по возмещению затрат на газификацию объектов мясоперерабатывающего комплекса «Русагро».