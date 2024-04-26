Ледовую арену УГМК планируют открыть в начале 2025 года

По его словам, размер площадки будет соответствовать 26 на 56 м по канадским стандартам, объект сможет принять до 15 тыс. зрителей на соревнованиях по 12 видам спорта. «Задача стоит такая же, она не снимается — 31 декабря 2024 года сдать в эксплуатацию. Пока мы планируем в следующем сезоне сыграть уже на официальном уровне. Будем очень рады, если это получится, прилагаем все усилия. Надеюсь, в ближайшую пару недель сможем создать какой-то контент с первой пробы льда на новой арене», — сказал Максим Рябков.
Кроме того, УГМК-арена станет домашней площадкой для «Автомобилиста» — при переезде команда собирается применить ранее приобретенный опыт смены постоянного места.
Напомним, благоустройство набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов собираются завершить в сентябре 2024 года, при этом сдать ледовую арену по контракту планировали в ноябре 2025 года.