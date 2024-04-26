Аналитики посчитали, сколько денег омичи тратят на «коммуналку»

Самые дорогие ЖКУ, по данным рейтинга, оказались в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе. Они обходятся местным жителям в 9,4 тысячи рублей в месяц. На втором месте — Анадырь (8,9 тысячи рублей), на третьем — Магадан (8,7 тысячи рублей). В Москве коммунальные услуги обходятся в среднем в 8,2 тысячи.