Аналитики посчитали, сколько денег омичи тратят на «коммуналку»

Аналитики журнала Тинькофф рассчитали средний размер платежа за жилищно-коммунальные услуги для среднестатистической квартиры площадью в 52 квадратных метра с электроплитой для семьи из трёх человек.
Согласно данным исследования, средний платёж по России за «коммуналку» составил 5,5 тысячи рублей в месяц. Треть этой суммы — отопление.
Самые дорогие ЖКУ, по данным рейтинга, оказались в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе. Они обходятся местным жителям в 9,4 тысячи рублей в месяц. На втором месте — Анадырь (8,9 тысячи рублей), на третьем — Магадан (8,7 тысячи рублей). В Москве коммунальные услуги обходятся в среднем в 8,2 тысячи.
Ожидаемо, дешевле всего «коммуналка» оказалась в южных городах России. Жители Махачкалы, например, платят всего 2,7 тысяч рублей, Владикавказа и Нальчика — 3,5 тысячи.
Омск оказался на шестом месте среди городов-миллионников по размеру «коммуналки». Омичи платят чуть больше, чем в среднем по России.