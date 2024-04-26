«Белавиа» в пятницу начинает выполнять рейсы в Махачкалу

Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец. Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. В конце апреля появились рейсы Архангельск — Минск и Брест — Москва.