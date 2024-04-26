«Белавиа» в пятницу начинает выполнять рейсы в Махачкалу

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» с пятницы, 26 апреля, начинает выполнять прямые авиарейсы в Махачкалу, передает Sputnik.
Ранее перевозчик анонсировал новое направление полетов из белорусской столицы в своем Telegram-канале. Стоимость билетов в одну сторону составит от 118 евро.
Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса, рейсы — один раз в неделю, по пятницам.
Самолет из Минска будет вылетать в 13:10 (прилет в Махачкалу в 16:40). Обратно из Махачкалы в белорусскую столицу борт «Белавиа» по пятницам будет отправляться в 17:40 (прибытие в Минск в 21:25).
Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец. Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. В конце апреля появились рейсы Архангельск — Минск и Брест — Москва.