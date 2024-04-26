В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня — Сергей Собянин

В Москве открываются сезонные ярмарки выходного дня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Они удобно расположены около станций метро, общественного транспорта, рядом с домом. Работают с пятницы по воскресенье, с 8:00 до 20:00», — написал мэр Москвы.
Раньше ярмарки выходного дня были открыты только в теплое время года. С февраля они начали работать в новом формате — круглогодично — благодаря теплым павильонам, где комфортно и покупателям, и продавцам.
Продукцию на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Все товары проверяют столичные специалисты. На месте работает 18 передвижных лабораторий.