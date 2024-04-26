Смотровую площадку с видом на Каму в Перми спроектируют за 32 млн рублей

Стоимость проекта смотровой площадки с видом на Каму в Перми составила 32 миллиона рублей, сообщает РБК Пермь.
В конкурсе на проведение работ победила компания «ВерхнекамПроект». Изначальная стоимость контракта составляла 57,7 миллиона рублей. Как отмечает издание со ссылкой на портал Госзакупок, другие подрядчики предлагали суммы близкие к указанной при публикации. Один из участников был готов выполнить проект за 57 миллионов, а другие за 43,7 и 50,2 миллиона рублей.
В обязанности подрядчика войдёт разработка проектной и рабочей документации, цифровые информационные модели, а также землеустроительные работы и инженерные изыскания. По данным издания, окончание строительство планируется на 2024 год.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что новую смотровую площадку планируют построить возле Сада имени Гоголя. В планы строительства входит оборудование переходов между уровнями площадки и железнодорожной платформой для пассажиров.