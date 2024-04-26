Смотровую площадку с видом на Каму в Перми спроектируют за 32 млн рублей

В конкурсе на проведение работ победила компания «ВерхнекамПроект». Изначальная стоимость контракта составляла 57,7 миллиона рублей. Как отмечает издание со ссылкой на портал Госзакупок, другие подрядчики предлагали суммы близкие к указанной при публикации. Один из участников был готов выполнить проект за 57 миллионов, а другие за 43,7 и 50,2 миллиона рублей.