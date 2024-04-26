В Иркутске утвердили корректировки в бюджет города

Она рассказала, что более 1,5 млрд рублей пойдут на функционирование городского хозяйства, в том числе на содержание и ремонт автомобильных дорог, организацию регулярных перевозок пассажиров, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, устройство, ремонт, содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения, строительство объектов инженерной инфраструктуры. Также 4,5 млн рублей будет выделено на новые меры социальной поддержки участникам специальной военной операции. Члены их семей смогут получить компенсацию расходов на проезд в городском транспорте, а дети — бесплатно отдохнуть в летних оздоровительных лагерях.