Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске утвердили корректировки в бюджет города

Иркутск, НИА-Байкал — На 62-м очередном заседании Думы под председательством Евгения Стекачева утвердили корректировки в бюджет Иркутска.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«В 2024 году ожидается рост доходов на 2 млрд 667 млн рублей, который обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов и прогнозом налоговых и неналоговых поступлений. Эти средства направим на благоустройство городской среды, реализацию инфраструктурных проектов и обеспечение жильем молодых семей», — отметил глава областного центра Руслан Болотов.

«Более 800 млн рублей дополнительно предусмотрено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, а также на проведение ремонтных работ и оснащение. Около 600 млн рублей — на строительство и реконструкцию социальных объектов: школ, детских садов, проектирование спортивных сооружений», — сообщила председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.

Она рассказала, что более 1,5 млрд рублей пойдут на функционирование городского хозяйства, в том числе на содержание и ремонт автомобильных дорог, организацию регулярных перевозок пассажиров, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, устройство, ремонт, содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения, строительство объектов инженерной инфраструктуры. Также 4,5 млн рублей будет выделено на новые меры социальной поддержки участникам специальной военной операции. Члены их семей смогут получить компенсацию расходов на проезд в городском транспорте, а дети — бесплатно отдохнуть в летних оздоровительных лагерях.

С учетом принятой корректировки доходы бюджета на 2024 год составили 38 млрд 282 млн рублей, расходы — 40 млрд 682 млн рублей. Дефицит — 2 млрд 400 млн рублей. На покрытие дефицита будут направлены остатки денежных средств, сложившиеся на начало года на едином счете бюджета, а также муниципальные заимствования, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

«В плановой корректировке предусмотрели средства на важные мероприятия, которые направлены на обеспечение комфортной жизни горожан. Это финансирование мер социальной поддержки для семей участников СВО, индексация зарплаты работникам муниципальных учреждений, благоустройство территорий, ремонт дорог. Сделали упор на те работы, о которых в своих обращениях просили иркутяне», — подчеркнул председатель Думы Евгений Стекачев.

бюджет