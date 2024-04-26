В Иркутске утвердили корректировки в бюджет города

«В 2024 году ожидается рост доходов на 2 млрд 667 млн рублей, который обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов и прогнозом налоговых и неналоговых поступлений. Эти средства направим на благоустройство городской среды, реализацию инфраструктурных проектов и обеспечение жильем молодых семей», — отметил глава областного центра Руслан Болотов.
«Более 800 млн рублей дополнительно предусмотрено на обеспечение деятельности муниципальных учреждений: оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, а также на проведение ремонтных работ и оснащение. Около 600 млн рублей — на строительство и реконструкцию социальных объектов: школ, детских садов, проектирование спортивных сооружений», — сообщила председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.
Она рассказала, что более 1,5 млрд рублей пойдут на функционирование городского хозяйства, в том числе на содержание и ремонт автомобильных дорог, организацию регулярных перевозок пассажиров, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, устройство, ремонт, содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения, строительство объектов инженерной инфраструктуры. Также 4,5 млн рублей будет выделено на новые меры социальной поддержки участникам специальной военной операции. Члены их семей смогут получить компенсацию расходов на проезд в городском транспорте, а дети — бесплатно отдохнуть в летних оздоровительных лагерях.
«В плановой корректировке предусмотрели средства на важные мероприятия, которые направлены на обеспечение комфортной жизни горожан. Это финансирование мер социальной поддержки для семей участников СВО, индексация зарплаты работникам муниципальных учреждений, благоустройство территорий, ремонт дорог. Сделали упор на те работы, о которых в своих обращениях просили иркутяне», — подчеркнул председатель Думы Евгений Стекачев.