Жителям четырех районов Ташкента сегодня отключат газ

По данным «Худудгаз пойтахт», из-за ремонтных работ без газа останутся следующие локации:
- Чиланзарский район (с 10:00 до 18:00) — свыше 1,9 частных домов и 6,8 тысячи квартир в многоэтажных домах, расположенных в махаллях «Заркурган», «Фидокор», «Навбахор», «Катта Навбахор», массив С, «Котарма», «Наккошлик», «Ботирма», «Мевазор», «Катартал 2», «Яккабог», «Казирабад», «Тирсакабад», «Мехриджан», «Катта Хирмонтепа». Без топлива также останутся 68 оптовых потребителей.
- Учтепинский район (с 10:00 до 18:00) — 7,3 тысячи квартир в многоэтажных домах в кварталах 11−15, 21−26, а также махаллях «Тепа Курган», «Кухна Чопонтепа», «Богабад», «Багистон», «Бирлик», «Найман», «Гузар» и 76 оптовых клиентов.
- Мирзо-Улугбекский район (с 10:00 до 18:00) — 254 домохозяйства в махалле «Темурийлар» и десять оптовых потребителей.
- Алмазарский район (с 10:00 до 16:00) — 260 домохозяйств в махалле «Кизгалдок» и четыре оптовых потребителя.