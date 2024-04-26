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Жителям четырех районов Ташкента сегодня отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подача природного газа сегодня, 26 апреля, будет временно приостановлена в четырех районах столицы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным «Худудгаз пойтахт», из-за ремонтных работ без газа останутся следующие локации:

  • Чиланзарский район (с 10:00 до 18:00) — свыше 1,9 частных домов и 6,8 тысячи квартир в многоэтажных домах, расположенных в махаллях «Заркурган», «Фидокор», «Навбахор», «Катта Навбахор», массив С, «Котарма», «Наккошлик», «Ботирма», «Мевазор», «Катартал 2», «Яккабог», «Казирабад», «Тирсакабад», «Мехриджан», «Катта Хирмонтепа». Без топлива также останутся 68 оптовых потребителей.
  • Учтепинский район (с 10:00 до 18:00) — 7,3 тысячи квартир в многоэтажных домах в кварталах 11−15, 21−26, а также махаллях «Тепа Курган», «Кухна Чопонтепа», «Богабад», «Багистон», «Бирлик», «Найман», «Гузар» и 76 оптовых клиентов.
  • Мирзо-Улугбекский район (с 10:00 до 18:00) — 254 домохозяйства в махалле «Темурийлар» и десять оптовых потребителей.
  • Алмазарский район (с 10:00 до 16:00) — 260 домохозяйств в махалле «Кизгалдок» и четыре оптовых потребителя.