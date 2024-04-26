Президент РФ поручил с 2024 года обеспечить проектирование трассы Джубга — Сочи

Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья.
В документе глава государства поручил выполнить архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические. По итогу необходимо разработать оптимальный маршрут прохождения пути от трассы М-4 «Дон» в районе села Горское до Сочи.
Еще одно поручение президента касается определения оптимальной модели финансирования и реализации этого проекта с учетом возможности использования средств Фонда национального благосостояния. Также необходимо рассмотреть вопрос «создания благоприятных условий для привлечения внебюджетного финансирования».
Для подготовки к строительству трассы Владимир Путин поставил задачу разработать логистическую схему доставки необходимых материалов и конструкций. Кроме того, за счет бюджета Краснодарского края необходимо привести в нормативное состояние региональные дороги, необходимые для строительства трассы.
Построить трассу Джубга — Сочи планируется к 2030 году. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, к концу 2027 года построят обход Адлера, а в 2028 году могут организовать обход Туапсе, сообщает ТАСС.