В Волгограде депутаты проконтролируют возрождение судостроительного завода

Волгоградский судостроительный завод был одним из крупнейших в отрасли, но в 2011 году предприятие обанкротилось. В 2023 году у него появился новый владелец. Выигравшая торги организация обеспечит развитие завода в части выполнения работ по гособоронзаказу.
В облдуме отметили, что теперь восстановление предприятия отвечает стратегическим задачам всей страны. Его судьбой распоряжается новый владелец, однако с ним связь отсутствует.
Депутаты проведут необходимые мероприятия по развитию профильного производства и реализации возможных инвестиционных проектов на его производственной базе.
Новый владелец так и не заключил соглашение с Минпромторгом РФ. Для возобновления работы предприятия необходимо проконтролировать ход его восстановления.
Напомним, регион укрепляет позиции как индустриальный центр федерального значения. Импульс для развития получили Волжский трубный завод, химическое предприятие «Каустик», металлургический завод «Красный Октябрь» и другие.