В Волгограде депутаты проконтролируют возрождение судостроительного завода

Волгоградский судостроительный завод был одним из крупнейших в отрасли, но в 2011 году предприятие обанкротилось. В 2023 году у него появился новый владелец. Выигравшая торги организация обеспечит развитие завода в части выполнения работ по гособоронзаказу.