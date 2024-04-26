Сколько денег казахстанцы тратят на продукты

Что касается непродовольственных товаров, больше всего казахстанцы тратили на одежду, ткань и обувь: в среднем 80,6 тыс. тг на душу населения за год — на 7,3% больше, чем годом ранее. Далее идут расходы на мебель, предметы домашнего обихода и бытовую технику (47,7 тыс. тг на человека в год), а также на автотранспортные средства и горюче-смазочные материалы для личных транспортных средств (42,4 тыс. тг).