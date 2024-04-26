Созданная в Приморье группа ДНС осваивается в Кыргызстане

Выручка этой компании в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом на 21,7%, до 726,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 42,155 млрд рублей (рост на 12% к 2022 году). Эти показатели являются рекордными для компании, созданной в 2010 году во Владивостоке. 100% капитала «ДНС Ритейл» принадлежит ООО «ДНС Групп» (Владивосток), основными владельцами которого являются Дмитрий Алексеев (44,34%) и Юрий Карпцов (44,64%).