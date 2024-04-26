Созданная в Приморье группа ДНС осваивается в Кыргызстане

Сеть магазинов электроники DNS (входит в группу DNS/ДНС), начавшая экспансию в страны СНГ с выхода на рынок Казахстана в 2021 году, открывает первый магазин в столице Кыргызстана Бишкеке. На очереди — открытие первой торговой точки в Минске, где уже работают магазины группы «М. Видео-Эльдорадо», сообщает ИА PrimaMedia.
Информацию об открытии первого магазина в Бишкеке в торговом центре Beta Stores в своих соцсетях опубликовал один из учредителей DNS Cергей Мещанюк (в профиле указано, что он работает в DNS Digital Store).
Операционной компанией сети DNS, одного из крупнейших игроков на российском рынке бытовой техники и электроники, является ООО «ДНС Ритейл», руководит которым Дмитрий Алексеев.
Выручка этой компании в 2023 году выросла по сравнению с 2022 годом на 21,7%, до 726,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 42,155 млрд рублей (рост на 12% к 2022 году). Эти показатели являются рекордными для компании, созданной в 2010 году во Владивостоке. 100% капитала «ДНС Ритейл» принадлежит ООО «ДНС Групп» (Владивосток), основными владельцами которого являются Дмитрий Алексеев (44,34%) и Юрий Карпцов (44,64%).
Первый магазин DNS открыла во Владивостоке в 1998 году. Сегодня, согласно данным с сайта компании, торговая сеть насчитывает 2 тысячи 668 магазинов по всей России. В Казахстане у DNS магазины есть уже, минимум, в 14 городах.