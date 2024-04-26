Расписание общественного транспорта изменится в Минске на майские праздники

МИНСК, 26 апр — Sputnik. «Минсктранс» внес изменения в режим работы столичного общественного транспорта в конце апреля и в некоторые дни мая, сообщается на сайте транспортного предприятия.
Так, 1, 9, 13 и 14 мая городской пассажирский транспорт будет курсировать по маршрутам по графику воскресенья, а 30 апреля, 8 и 18 мая — по графику пятницы.
Внесены корректировки и в расписание пригородных маршрутов в праздничные дни. Связано это с переносом рабочих дней.
В праздничные дни 1 и 9 мая пригородный транспорт будет ездить по графику воскресенья, 13 мая — по графику субботы (кроме маршрута № 382А, который будет ходить по графику буднего дня), а 14 мая — по графику воскресенья.
По пятничному графику будут курсировать пригородные автобусы 18 мая, но опять же кроме автобуса № 382А — в этот день он будет ездить как в выходной. Напомним, что этот автобус следует по маршруту «Минск — Заямочное».
Также в связи с изменениями в работе крупных столичных предприятий, 13 апреля не будут ездить автобусы № 76э, 83э и 114С. Автобус № 151С будет курсировать по своему маршруту по графику буднего дня, а количество автобусов на маршрутах № 130 и № 140 будет уменьшено. Однако будет запущен автобус № 134С «ДС Чижовка — ДС Малиновка-4».
Майские праздники и большие выходные
На май выпадает три праздничных дня — Праздник труда (1 мая), День Победы (9 мая) и Радуница (14 мая). Эти даты в Беларуси официально признаны выходными. Таким образом, «длинные» выходные в стране будут с 11 по 14 мая.
По подсчетам Минтруда, расчетная норма рабочего времени в мае у белорусов при 40-часовой рабочей неделе составит 158 часов для пятидневной рабочей недели (с выходными в субботу и воскресенье).