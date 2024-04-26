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С 3 мая аэропорт Элисты возобновит обслуживание пассажиров

С 3 мая международный аэропорт Элисты возобновит полеты гражданской авиации после временного ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: пресс-служба Росавиации

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9.00 до 19.00 мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — отмечается в сообщении.

Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Вся инфраструктура аэропорта находится в рабочем состоянии.

В сентябре прошлого года в аэропорту Калмыкии завершили капремонт пассажирского терминала. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет сейчас 100 пассажиров в час.