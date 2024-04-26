Убыточных организаций в Беларуси стало больше

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Средняя рентабельность продаж у белорусских компаний в январе-феврале уменьшилась по отношению к такому же периоду 2023 года, следует из данных, которые опубликовал Национальный статистический комитет Беларуси.
В статистическом сборнике по социально-экономической ситуации говорится, что в первые два месяца текущего года рентабельность продаж в среднем по стране составила 5,9%. Для сравнения: в январе-феврале 2023 года показатель был равен 6,2%.
Количество убыточных организаций на конец этого периода нынешнего года — 1134, годом ранее было 1115. Их доля среди всех компаний республики — 19% (18,6% в январе-феврале 2023-го). Общая сумма чистого убытка данных организаций — почти 1,4 миллиарда рублей. Суммарная задолженность всех юрлиц — свыше 190 миллиардов (просроченная — почти 12,3 миллиарда).
Если сложить выручку всех компаний страны, то получится сумма более чем в 64,3 миллиарда, а чистая прибыль при этом — около 2,5 миллиарда рублей.
На этом фоне сохраняется рост экономики. Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) обратили внимание на увеличение грузооборота, которое стало одной из причин положительной динамики ВВП.
Подъем экономики объясняется и высоким внутренним спросом. Розничный товарооборот увеличился на 13,1% в январе-марте (для сравнения: в январе-феврале — 12,6%). В итоге все факторы дали рост ВВП на 4,1% в первом квартале, тогда как в январе-марте было 4%.
При этом сектор информационных услуг и связи, куда входит IT-сфера, пока что не помогает экономике, а наоборот сдерживают ее рост. В апрельском обзоре ЕАБР говорится, что в Беларуси объемы оказания услуг здесь сократился на 5,4%.
«IT-сектор сдерживает рост экономики в начале 2024 года. Релокация бизнеса в другие юрисдикции, обусловленная санкционным давлением, по-прежнему оказывает негативное влияние на экспорт компьютерных услуг», — отмечают аналитики ЕАБР.