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«Метрострой» не услышал шума от строительства «Театральной» в Мариинке

Основной подрядчик строительства метрополитена Петербурга АО «Метрострой Северной столицы» опроверг заявления о дрожи в Мариинском театре из-за строительства станции метро «Театральная», сообщила компания в своем telegram-канале.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

В организации заявили, что сейчас под театром не ведутся работы, вызывающие шум и вибрацию. На данный момент на глубине в 57 метров проводят отделочные, пусконаладочные работы и устройство коммуникаций. Проходческая техника не используется.

Пожаловался на шум в историческом здании худрук Мариинского и директор Большого театра Валерий Гергиев. Он рассказал «Российской газете», что на верхней репетиционной сцене возникает ощутимая дрожь.

«В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле этот разговор ныне принял уже драматический характер».

сказал Гергиев

Компания отправила руководству театра предложение по размещению входа на станцию метро по адресу Лермонтовский проспект № 1/44. Также в «Метрострое» заявили, что вестибюль «Театральной» спроектирован с учетом всех особенностей расположения объекта культуры.

Ранее «МК в Питере» рассказал про пуск первого состава на новой станции метро. Хозяйственный поезд доставил строителям оборудование для работ.

строительство