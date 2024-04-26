«Метрострой» не услышал шума от строительства «Театральной» в Мариинке

В организации заявили, что сейчас под театром не ведутся работы, вызывающие шум и вибрацию. На данный момент на глубине в 57 метров проводят отделочные, пусконаладочные работы и устройство коммуникаций. Проходческая техника не используется.
Пожаловался на шум в историческом здании худрук Мариинского и директор Большого театра Валерий Гергиев. Он рассказал «Российской газете», что на верхней репетиционной сцене возникает ощутимая дрожь.
«В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле этот разговор ныне принял уже драматический характер».
Компания отправила руководству театра предложение по размещению входа на станцию метро по адресу Лермонтовский проспект № 1/44. Также в «Метрострое» заявили, что вестибюль «Театральной» спроектирован с учетом всех особенностей расположения объекта культуры.
Ранее «МК в Питере» рассказал про пуск первого состава на новой станции метро. Хозяйственный поезд доставил строителям оборудование для работ.