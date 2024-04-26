Главный редактор «Орды» Гульнар Бажкенова заявила о давлении

«Я на закулисных переговорах — а мне каждый день приходится отстаивать свой бизнес и свою хрупкую независимость — всегда говорю: “О чем вообще речь? Я знаю, что у власти в рукаве всегда на одну карту больше, чем у простого человека, власть победит и раздавит любого, если речь не идет об Октябрьской или Великой французской революции. Но вы должны хотя бы понимать, чего, собственно, хотите, какую цель преследуете в случае устранения меня?” Чтобы не было репортажей про паводки? Интервью с людьми, за что мне выносили мозг все эти дни? Ну их дадут другие, только без нашего правила — представлять объемную объективную картину! Я и до Кровавого января была в ситуации на краю, когда стоял вопрос о моем выезде за границу, а рекламодателей моих снимали с авиарейсов и держали всю ночь в КНБ. Тогда мне поступили предложения, и я могла создать СМИ за границей. И сейчас смогу. Это ваша цель?».