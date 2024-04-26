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В Новосибирске обманутым дольщикам выделят жилье в новом микрорайоне

Его строительство одобрили власти.

Источник: Freepik

В Новосибирске обманутым дольщикам предоставят квартиры в новом микрорайоне на Большой улице.

Его возведение одобрили власти. Компания «СЗ Союз-Инвест» получила разрешение на строительство двух высотных зданий и одноэтажную пристройку. Общая площадь жилья составит 400 квадратных метров. Строительство микрорайона намерены завершить к 2032 году.

Компания получила участок на улице Большой в Ленинском районе без проведения торгов в рамках крупного инвестиционного проекта «МИП». Она должна выделить порядка 40 млн на завершение строительства долгостроя в микрорайоне «Закаменский» и передать часть жилья дольщикам.

строительство