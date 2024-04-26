В Новосибирске обманутым дольщикам выделят жилье в новом микрорайоне

Компания получила участок на улице Большой в Ленинском районе без проведения торгов в рамках крупного инвестиционного проекта «МИП». Она должна выделить порядка 40 млн на завершение строительства долгостроя в микрорайоне «Закаменский» и передать часть жилья дольщикам.