В Новосибирске обманутым дольщикам выделят жилье в новом микрорайоне

В Новосибирске обманутым дольщикам предоставят квартиры в новом микрорайоне на Большой улице.
Его возведение одобрили власти. Компания «СЗ Союз-Инвест» получила разрешение на строительство двух высотных зданий и одноэтажную пристройку. Общая площадь жилья составит 400 квадратных метров. Строительство микрорайона намерены завершить к 2032 году.
Компания получила участок на улице Большой в Ленинском районе без проведения торгов в рамках крупного инвестиционного проекта «МИП». Она должна выделить порядка 40 млн на завершение строительства долгостроя в микрорайоне «Закаменский» и передать часть жилья дольщикам.