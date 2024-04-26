Товары из Хабаровского края выходят на рынок Монголии

Центр поддержки экспорта подвёл итоги международной бизнес-миссии компаний Хабаровского края в Монголию, в ходе которой было подписано несколько важных соглашений. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», свою продукцию иностранным партнёрам презентовали пять производителей региона — они представили кетчупы, соки, овощные консервы, мучные и кондитерские изделия, джемы и кофе. Помимо этого, были предложения по готовым комплектам детских и спортивных площадок.
— Мы встретились с большим количеством дистрибьюторов, торговых сетей. Провели достаточно успешные переговоры, уже договорились о первых поставках. Нам организовали хорошую насыщенную бизнес-программу. Есть желание участвовать в таких бизнес-миссиях снова, — рассказал основатель бренда Siesta coffee Алексей Заяц. Специалисты Центра поддержки экспорта помогли участникам подобрать и найти потенциальных покупателей, организовали переговоры с иностранными партнерами, подготовили и перевели коммерческие предложения компаний на монгольский язык, сопроводили делегации переводчиками и организовали трансфер внутри принимающей страны.
— Основная цель бизнес-миссии для предпринимателя — провести переговоры с потенциальными покупателями, подробно проработать будущее сотрудничество. Представители монгольского бизнеса высоко оценили потенциал продукции пищевой промышленности и строительной отрасли Хабаровского края. Сейчас Монголия — перспективное направление для экспорта. Мы планируем активно развивать сотрудничество и помогать краевым компаниям выходить на монгольский рынок, — отметил директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Михаил Сергиенко. Также в рамках бизнес-миссии состоялись встречи с Торговым представителем РФ в Монголии Максимом Васильевым, с заместителем директора Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Цэндсурэн Магнайбаатаром. Центр поддержки экспорта Хабаровского края и Национальная торгово-промышленная палата Монголии заключили Меморандум о содействии, укреплении и расширении торгово-экономического сотрудничества, деловых связей между Хабаровским краем и Монголией.
Напомним, что в течение пяти дней, с 17 по 21 мая, жители Китая смогут познакомиться с аграрной продукцией со всей России, а также получше узнать русские традиции и культуру. Готовятся к мероприятию и производители из нашего региона. Так, в Харбине они представят линейку джемов, сваренных по уникальной рецептуре, кондитерские изделия, мёд, а также рыбу и морепродукты. Гости ярмарки смогут попробовать и сразу же купить понравившуюся продукцию.