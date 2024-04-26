Товары из Хабаровского края выходят на рынок Монголии

Напомним, что в течение пяти дней, с 17 по 21 мая, жители Китая смогут познакомиться с аграрной продукцией со всей России, а также получше узнать русские традиции и культуру. Готовятся к мероприятию и производители из нашего региона. Так, в Харбине они представят линейку джемов, сваренных по уникальной рецептуре, кондитерские изделия, мёд, а также рыбу и морепродукты. Гости ярмарки смогут попробовать и сразу же купить понравившуюся продукцию.