В Промышленном районе Самары снесут ветхий дом у рынка «Норд»

Администрация Самары опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома № 13 площадью 599 квадратных метров, в Черновском проезде в Промышленном районе города.
Речь идёт о двух подъездной двухэтажке 1944 года постройки с блочными стенами и деревянными перекрытиями, находящейся неподалёку от рынка «Норд». Дом признан аварийным и подлежащим сносу.
У правообладателей будут изъяты квартиры:
— №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 234 квадратных метра;
— №№ 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 общей площадью 234,1 квадратных метра;
— №№ 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 общей площадью 235 квадратных метров;
— №№ 34 — 38,40 — 44 общей площадью 235,4 квадратных метров.
2.2. Осуществить переговоры.
С собственниками изымаемой недвижимости городские власти проведут переговоры относительно условий ее изъятия.
Владельцам квартир, с их согласия, взамен изымаемого жилого помещения предоставят другое жильё, либо выплатят компенсацию.
Для этого будет проведена оценка изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых её изъятием, а при необходимости — оценка недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого.