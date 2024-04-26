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В Промышленном районе Самары снесут ветхий дом у рынка «Норд»

Жильцов дома расселят.

Администрация Самары опубликовала постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома № 13 площадью 599 квадратных метров, в Черновском проезде в Промышленном районе города.

Речь идёт о двух подъездной двухэтажке 1944 года постройки с блочными стенами и деревянными перекрытиями, находящейся неподалёку от рынка «Норд». Дом признан аварийным и подлежащим сносу.

У правообладателей будут изъяты квартиры:

— №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 234 квадратных метра;

— №№ 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 общей площадью 234,1 квадратных метра;

— №№ 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 общей площадью 235 квадратных метров;

— №№ 34 — 38,40 — 44 общей площадью 235,4 квадратных метров.

2.2. Осуществить переговоры.

С собственниками изымаемой недвижимости городские власти проведут переговоры относительно условий ее изъятия.

Владельцам квартир, с их согласия, взамен изымаемого жилого помещения предоставят другое жильё, либо выплатят компенсацию.

Для этого будет проведена оценка изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых её изъятием, а при необходимости — оценка недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого.

недвижимость