Глава правительства Красноярского края проверил строительство проблемного ЖК «Квадро»

Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин проверил строительство проблемного ЖК «Квадро» в краевой столице. Отправился он туда после поручения губернатора Михаила Котюкова, который дал поручение во время «прямой линии».
«Четыре свечки по 240 квартир, более 900 дольщиков, годами ожидающих своих квартир. Строительная готовность домов составляет от 85,5% до 98,2%. Внешне они выглядят уже почти готовыми, но внутри видно, что работы ещё много. Сейчас идёт внутренняя отделка, пусконаладка лифтов, монтаж мусоропроводов и систем дымоудаления. Двор хоть и благоустроен, но местами брусчатка “поплыла”, нужно переделывать. Необходимо также озеленение и водоотведение — сразу как оттает грунт. Главное, что работы идут. Сейчас только на отделке занято 235 рабочих», — рассказал Сергей Верещагин по итогу проверки.
Он отметил, что ЖК «Квадро» — самый сложный объект из оставшихся домов дольщиков. Представители правительства еженедельно будут контролировать график работ и решать, при необходимости, возникающие вопросы.
Михаил Котюков во время прямого эфира заявлял, что на момент его вступления в должность, в Красноярском крае было 59 проблемных домов. По 45 все вопросы уже решены, 6 должны сдать в этом году. Остальные 8 домов еще в работе. Губернатор заверил, что по всем объектам есть план, выполнение которого находится на контроле у главы правительства.