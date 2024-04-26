Глава правительства Красноярского края проверил строительство проблемного ЖК «Квадро»

«Четыре свечки по 240 квартир, более 900 дольщиков, годами ожидающих своих квартир. Строительная готовность домов составляет от 85,5% до 98,2%. Внешне они выглядят уже почти готовыми, но внутри видно, что работы ещё много. Сейчас идёт внутренняя отделка, пусконаладка лифтов, монтаж мусоропроводов и систем дымоудаления. Двор хоть и благоустроен, но местами брусчатка “поплыла”, нужно переделывать. Необходимо также озеленение и водоотведение — сразу как оттает грунт. Главное, что работы идут. Сейчас только на отделке занято 235 рабочих», — рассказал Сергей Верещагин по итогу проверки.