В Волгограде открытие известного долгостроя сдвинулось на конец года

Пока же в здание на Краснознаменской, 5 активно зазывают арендаторов. Самый высокий, 19-й этаж сдается под ресторан или Sky Bar, посетители которого смогут наслаждаться шикарными панорамными видами на город и Волгу. Площадь этажа — 320 кв. м, но у съемщика есть возможность увеличить арендуемую площадь до 970 кв. м, присоединив этаж ниже.