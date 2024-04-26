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В Волгограде открытие известного долгостроя сдвинулось на конец года

Открытие бизнес-центра класса «А» ID Tower, здание которого изначально строилось в качестве гостиницы к ЧМ-2018, вновь перенесено. На этот раз владельцы бизнес-центра обещают сделать его доступным для посетителей 30 ноября этого года.

Источник: Волгоградская правда

Пока же в здание на Краснознаменской, 5 активно зазывают арендаторов. Самый высокий, 19-й этаж сдается под ресторан или Sky Bar, посетители которого смогут наслаждаться шикарными панорамными видами на город и Волгу. Площадь этажа — 320 кв. м, но у съемщика есть возможность увеличить арендуемую площадь до 970 кв. м, присоединив этаж ниже.

Цена вопроса — всего 1 рубль в месяц за 1 кв. м. Помещения передаются в аренду в состоянии shell&core, что подразумевает наличие коммуникаций, стеклопакетов и бетонной стяжки.

недвижимость