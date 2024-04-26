Социальное жилье в Молдове будут строить за счет кредита

Для реализации проекта Банк развития Совета Европы предоставит Молдове кредит в размере 20 миллионов евро на 20 лет с льготным периодом в 5 лет. Также на реализацию мероприятий по энергоэффективности будут выделены два дополнительных гранта. Из Фонда зеленых и социальных инвестиций выделят 1 миллион евро, еще шесть миллионов евро — из Фонда E5P.