Социальное жилье в Молдове будут строить за счет кредита

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Социальное жилье будет построено в Молдове на средства, которые предоставит для этих целей Банк развития Совета Европы, соответствующие грантовое и кредитное соглашения парламент ратифицировал на заседании в четверг.
Планируется построить 450 единиц социального жилья для 1600 человек. Кроме того, планируется отремонтировать студенческие общежития и дома престарелых. Перечень объектов устанавливается правительством.
Для реализации проекта Банк развития Совета Европы предоставит Молдове кредит в размере 20 миллионов евро на 20 лет с льготным периодом в 5 лет. Также на реализацию мероприятий по энергоэффективности будут выделены два дополнительных гранта. Из Фонда зеленых и социальных инвестиций выделят 1 миллион евро, еще шесть миллионов евро — из Фонда E5P.
Кредит должен быть выплачен до конца 2030 года.