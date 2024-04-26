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Социальное жилье в Молдове будут строить за счет кредита

Парламент Молдовы ратифицировал кредитное соглашение для строительства в стране социального жилья.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Социальное жилье будет построено в Молдове на средства, которые предоставит для этих целей Банк развития Совета Европы, соответствующие грантовое и кредитное соглашения парламент ратифицировал на заседании в четверг.

Планируется построить 450 единиц социального жилья для 1600 человек. Кроме того, планируется отремонтировать студенческие общежития и дома престарелых. Перечень объектов устанавливается правительством.

Для реализации проекта Банк развития Совета Европы предоставит Молдове кредит в размере 20 миллионов евро на 20 лет с льготным периодом в 5 лет. Также на реализацию мероприятий по энергоэффективности будут выделены два дополнительных гранта. Из Фонда зеленых и социальных инвестиций выделят 1 миллион евро, еще шесть миллионов евро — из Фонда E5P.

Кредит должен быть выплачен до конца 2030 года.

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