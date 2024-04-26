Алиханов оценил сроки модернизации «Храброво» в пять-шесть лет

Он отметил, что в настоящее время владельцы «Храброво» ведут предпроектные работы. «Вот сейчас скоро законтрактуют и в этом году завершат (проектирование — прим. “Нового Калининграда”). Я думаю, что в следующем уже работы мы увидим», — добавил Алиханов.