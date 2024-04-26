Елена Дятлова рассказала о ремонте дворов на улице Коммунистической

В Калининграде на улице Коммунистической, 59 ремонтируют двор. О ходе работ рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Рабочие готовят основание под мощение, обустраивают ливневку», — написала сити-менеджер в своем телеграм-канале, отметив, что удалось сохранить от вырубки 8 деревьев. Во дворе также делают детскую площадку. Рядом обустроят контейнерную площадку, а также переложат теплотрассу.
По данным мэрии, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Калининграде отремонтируют 15 дворовых территорий, которые образованы вокруг 24 домов. На это выделено 214 млн рублей.