Средняя зарплата уборщика на Кубани выросла на 10 тысяч рублей

— С позиции компаний ситуация с поиском сотрудников выглядит очень сложной, особенно если работодатели не готовы предлагать зарплату в рынке и/или расширенный соцпакет. Но для соискателей — это идеальное время для поиска работы, шансы найти «работу мечты» как никогда велики именно сейчас, — уточнили в пресс-службе hh.ru Юг.