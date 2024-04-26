Средняя зарплата уборщика на Кубани выросла на 10 тысяч рублей

Сварщикам в Краснодарском крае в среднем платят 57−103 тысячи рублей (в 2023 году — 50−86 тысяч рублей), монтажникам — 50−92 тысячи рублей (было 48−86 тысяч рублей).
Разнорабочим готовы платить 43−70 тысяч рублей (34−55 тысяч рублей в 2023 году).
— С позиции компаний ситуация с поиском сотрудников выглядит очень сложной, особенно если работодатели не готовы предлагать зарплату в рынке и/или расширенный соцпакет. Но для соискателей — это идеальное время для поиска работы, шансы найти «работу мечты» как никогда велики именно сейчас, — уточнили в пресс-службе hh.ru Юг.