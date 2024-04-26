Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх продолжатся до конца мая

Авиакомпания AlMarsia Universal Airlines продлила летную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 24 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Ближайший рейс по заданному направлению числится на 2 мая (четверг). Время в пути составит пять часов. Тип воздушного судна — Airbus A321.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа. По данным агрегатора туров Tourvisor, перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMarsia Universal Airlines. В онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино информации о расписании летних вылетов пока не содержится.