Полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх продолжатся до конца мая

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что туроператоры Coral и Sunmar планируют продлить чартерные рейсы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа. По данным агрегатора туров Tourvisor, перевозчиком выступит египетский лоукостер AlMarsia Universal Airlines. В онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино информации о расписании летних вылетов пока не содержится.