Производство яиц в Беларуси за год выросло почти на 22%

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Хозяйства всех категорий в Беларуси в марте произвели более 300 миллионов яиц, это 21,8% больше, чем годом ранее, следует из данных Национального статистического комитета республики.
Всего же за первый квартал в стране произведено боле 895 миллионов штук яиц. Объемы выпуска этой продукции растут быстрее, чем по другим основным группам. Например, производство молока за год прибавило 7,6%, а выращивание скота и птицы в живом весе — 4,6%.
Ранее в марте сообщалось, что с начала года Беларусь поставила в Россию 171 миллион штук яиц. Это более чем в три раза больше объемов аналогичного периода прошлого года. Причем данные приводила не белорусская сторона, а Россельхознадзор.
Именно после этого Россия и обратилась к некоторым странам с просьбой поставить яйца. Благодаря этим мерам, в нынешнем году цены на этот товар в РФ немного уменьшились, а ажиотаж спал.
Тему яиц не один раз публично поднимал президент России Владимир Путин. На саммите ЕАЭС 25 декабря прошлого года он в шутку попросил президента Беларуси Александра Лукашенко не жадничать и увеличить поставки яиц в РФ.