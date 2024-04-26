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Производство яиц в Беларуси за год выросло почти на 22%

Ранее Москва обратилась в том числе к Минску с просьбой поставить на рынок РФ столовые яйца, где возник дефицит этого товара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Хозяйства всех категорий в Беларуси в марте произвели более 300 миллионов яиц, это 21,8% больше, чем годом ранее, следует из данных Национального статистического комитета республики.

Всего же за первый квартал в стране произведено боле 895 миллионов штук яиц. Объемы выпуска этой продукции растут быстрее, чем по другим основным группам. Например, производство молока за год прибавило 7,6%, а выращивание скота и птицы в живом весе — 4,6%.

Ранее в марте сообщалось, что с начала года Беларусь поставила в Россию 171 миллион штук яиц. Это более чем в три раза больше объемов аналогичного периода прошлого года. Причем данные приводила не белорусская сторона, а Россельхознадзор.

Увеличить поставки попросила Россия. Из-за того, что в РФ вырос спрос на яйца, а объем товара на рынке не увеличился, цены на этот продукт в среднем выросли более чем на 60%. В некоторых городах возник дефицит по этой позиции, и власти потребовали от птицефабрик организовать прямые продажи с машин. При такой торговле цены были ниже магазинных, что порой провоцировало дополнительный ажиотаж и очереди.

Именно после этого Россия и обратилась к некоторым странам с просьбой поставить яйца. Благодаря этим мерам, в нынешнем году цены на этот товар в РФ немного уменьшились, а ажиотаж спал.

Тему яиц не один раз публично поднимал президент России Владимир Путин. На саммите ЕАЭС 25 декабря прошлого года он в шутку попросил президента Беларуси Александра Лукашенко не жадничать и увеличить поставки яиц в РФ.

экономика