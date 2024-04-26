Фанис Нурмухаметов возглавил АО «Казэнерго»

АО «Казэнерго» возглавил Фанис Нурмухаметов, ранее занимавший пост главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Нового руководителя сегодня коллективу предприятия представил мэр города Ильсур Метшин. Он отметил, что у Фаниса Нурмухаметова — большой опыт работы в различных отраслях городского хозяйства. За годы своей деятельности он показал себя как грамотный управленец, способный эффективно решать поставленные задачи.
«Сегодня вопрос модернизации коммунальных сетей является вопросом номером один — новым вызовом, который стоит перед городским хозяйством. В этом плане коллектив “Казэнерго” во главе с Рустамом Рифгатовичем проделал большую работу. Я хорошо помню, когда приступил к обязанностям главы города, что каждая зима была как пороховая бочка. Эта работа сопряжена со множеством факторов. Коммунальное хозяйство тысячелетнего города требует особого внимания, ресурсов и финансовых, и трудовых, и временных. На сегодня имеется высокий износ сетей, есть необходимость в модернизации оборудования и котельных. Мы много сил прилагаем, чтобы этот вопрос был услышан на федеральном уровне. И я, будучи на любых совещаниях с президентом и премьер-министром страны, всегда прошу поддержки».
Глава города отметил, что проблема ветхих коммунальных сетей актуальна для всех российских городов. Запас прочности инфраструктуры, построенной в советские годы, исчерпался и нужны большие вливания. Мэр напомнил о том, что в ходе своего послания в феврале президент страны Владимир Путин заявил о том, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят триллионы рублей. И «Водоканал», и «Казэнерго», и другие ресурсоснабжающие предприятия города будут активно работать над модернизацией своих сетей, заявил глава города.
«Для работы в такой непростой период предприятию нужен крепкий руководитель-хозяйственник. Фанис Вагизович возглавлял один из самых больших районов с населением более 300 тысяч жителей. В муниципальных структурах он трудится на протяжении 16 лет, курировал различные направления. Как говорит раис нашей республики, самая большая школа жизни — это работа на посту главы районной администрации. Фанис Вагизович возглавлял администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов более трех лет. До этого построил для детей один из лучших в стране зоопарк, ранее работал в организации по оказанию услуг пассажирских перевозок, где приложил много сил для развития сферы общественного транспорта, а вообще начинал работать на нефтеперерабатывающем заводе. Поэтому у него все было для того, чтобы затем продолжить поступательное развитие районов — строительство жилья, социальных объектов, благоустройство общественных пространств. Во всех проектах глава принимает участие. Фанис Вагизович человек опытный, а новые задачи понятные, коллектив слаженный. Уверен, что вместе вы дружно поработаете на благо города», — обратился к руководству и сотрудникам предприятия мэр.
Фанис Нурмухаметов поблагодарил Ильсура Метшина за оказанное доверие.
«Действительно, трудовую деятельность с Рустамом Рифгатовичем мы начинали вместе в сфере оказания услуг пассажирских перевозок. Уже тогда была сформирована хорошая команда. Период работы на посту главы районов пролетел как один миг. Я пришел в администрацию в 2021 году, в команду профессионалов, с которыми работать мне было очень комфортно. За эти годы сделано очень много. И я понимаю, что самое главное на любом предприятии — это люди, работа изнутри. Готов служить городу, уверен, что с новой командой мы сработаемся», — заключил он.
Смена руководства вызвана тем, что бывший руководитель «Казэнерго» Рустам Абдулхаков возглавил МУП «Водоканал».