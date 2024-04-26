Фанис Нурмухаметов возглавил АО «Казэнерго»

«Для работы в такой непростой период предприятию нужен крепкий руководитель-хозяйственник. Фанис Вагизович возглавлял один из самых больших районов с населением более 300 тысяч жителей. В муниципальных структурах он трудится на протяжении 16 лет, курировал различные направления. Как говорит раис нашей республики, самая большая школа жизни — это работа на посту главы районной администрации. Фанис Вагизович возглавлял администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов более трех лет. До этого построил для детей один из лучших в стране зоопарк, ранее работал в организации по оказанию услуг пассажирских перевозок, где приложил много сил для развития сферы общественного транспорта, а вообще начинал работать на нефтеперерабатывающем заводе. Поэтому у него все было для того, чтобы затем продолжить поступательное развитие районов — строительство жилья, социальных объектов, благоустройство общественных пространств. Во всех проектах глава принимает участие. Фанис Вагизович человек опытный, а новые задачи понятные, коллектив слаженный. Уверен, что вместе вы дружно поработаете на благо города», — обратился к руководству и сотрудникам предприятия мэр.