В фонде капремонта объяснили планы увеличить взносы в Ростовской области

С 1 июля в Ростовской области планируют увеличить взнос за капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта.
— Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах будет проиндексирован на уровень потребительских цен, установленных в Ростовской области, — рассказала исполняющая обязанности НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.
Она пояснила, что в 2022 году экономика страны столкнулась с трудностями. Это и введение санкций, и частичная потеря экономических связей, и ужесточение денежно-кредитной политики. Все эти факторы спровоцировали рост цен, в том числе и в строительной области.
В фонде считают, что мера позволит не сбавлять темпы реализации программы капремонта. Алексей БУЛАТОВ.
Чтобы привлекать подрядчиков на аукционы, в области увеличили предельную стоимость услуг и работ по капремонту — в соответствии с индексом потребительских цен. По словам Дарьи Шереметьевой, это позволит не сбавлять темпы реализации программы и сдавать работы в срок.
С июля минимальный размер взноса может увеличиться с 12,61 до 14,08 ₽ с квадратного метра. Например, за стандартную двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м придется платить 704 рубля вместо 630,5.
Отметим, проект поправок об изменении размера взноса был внесен на рассмотрение. Решение в региональном Заксобрании еще не приняли.
Напомним, повысить взнос за капремонт до 14,14 рубля за квадрат планировали еще в 2023 году. Тогда региональное правительство отозвало проект из донского парламента.