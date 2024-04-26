В Екатеринбург привезут трехсекционный трамвай «Кастор»

«Тестовая эксплуатация позволит понять, насколько трамвай подходит уральской столице в техническом плане. В дальнейшем городские власти смогут заключить контракт на поставку вагонов», — сказано в сообщении. Планируется, что новый трамвай будет ходить после 9 мая по маршруту № 18 «станция Волгоградская — станция Шарташ».
Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места. Также электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров. Радиус поворота «Кастора» составляет 14 м, что позволяет трамваю быть маневренным.
Напомним, мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов.