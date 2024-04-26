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В Екатеринбург привезут трехсекционный трамвай «Кастор»

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») поставит в Екатеринбург трехсекционный трамвай модели 71−639 «Кастор». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 1 мая он прибудет в уральскую столицу для обкатки.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

«Тестовая эксплуатация позволит понять, насколько трамвай подходит уральской столице в техническом плане. В дальнейшем городские власти смогут заключить контракт на поставку вагонов», — сказано в сообщении. Планируется, что новый трамвай будет ходить после 9 мая по маршруту № 18 «станция Волгоградская — станция Шарташ».

Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места. Также электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров. Радиус поворота «Кастора» составляет 14 м, что позволяет трамваю быть маневренным.

Напомним, мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов.