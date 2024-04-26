В Екатеринбург привезут трехсекционный трамвай «Кастор»

Длина трамвая составляет чуть более 25 м, полная вместимость — 261 пассажир. В низкопольных салонах трамваев установлены 64 сидячих места. Также электротранспорт оборудован широкими дверными проемами и специальным местом для маломобильных пассажиров. Радиус поворота «Кастора» составляет 14 м, что позволяет трамваю быть маневренным.