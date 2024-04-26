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В Ростове-на-Дону снесут столетний дом на Станиславского

Такое постановление 24 апреля подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Согласно документу, дом № 184А аварийный и подлежит сносу. Всего будет изъято 807 квадратных метров жилья. Компенсацию получат собственники 15 квартир.

Трехэтажный дом построен еще в 1900 году. По данным DonDay, со ссылкой на ростовского краеведа Леонида Санкина, здание до революции принадлежало ростовской мещанке Александре Дубровской. Позднее девушка вышла замуж и сменила фамилию на Абраменкову.

Постройка является образцом архитектуры конца XIX — начала XX века для доходных домов Ростова. Стоит отметить, что здания объектом культурного наследия не признано.

недвижимость