В Ростове-на-Дону снесут столетний дом на Станиславского

Трехэтажный дом построен еще в 1900 году. По данным DonDay, со ссылкой на ростовского краеведа Леонида Санкина, здание до революции принадлежало ростовской мещанке Александре Дубровской. Позднее девушка вышла замуж и сменила фамилию на Абраменкову.