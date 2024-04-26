Билеты на электрички с 1 мая для пенсионеров станут дешевле

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 1 мая вводит скидку для пенсионеров на проезд на пригородных электричках, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Льготы будут действовать до 31 октября, то есть на период сезонных сельскохозяйственных работ.
«Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий эконом-класса», — говорится в сообщении.
В БЖД напомнили, что для покупки льготного билета в кассе нужно будет предъявить пенсионное удостоверение, его также нужно будет иметь при себе во время поездки.
При этом 50-процентная скидка не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса, а также межрегиональных и городских линий.
Напомним, что с 30 апреля в Беларуси подорожает проезд на железнодорожном транспорте — это предусмотрено соответствующим постановлением МАРТ. Больше платить за билет придется в поездах региональных эконом-класса и городских линий, региональных линий бизнес-класса.