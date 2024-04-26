Закупочная цена на газ почти как до «хороших времен», а снижение цены на бануцы: «Молдовагаз» подал заявку на пересмотр тарифа — скоро будем платить немного меньше

По его словам, в пунктах входа в газотранспортные сети новый тариф должен составить 7 716 леев за тысячу кубометров, или на 13,6% меньше по сравнению с действующим, в пунктах выхода из газотранспортных сетей новый тариф составит 7 801 лей за тысячу кубометров, или на 13,5% меньше по сравнению с действующим. При этом, в пунктах выхода из газораспределительных сетей высокого давления его предлагается установить на уровне 7 915 леев за тысячу кубометров, со снижением в 13,3%, среднего давления — 8 917 леев за тысячу кубометров, или на 11,5% меньше, а в случае сетей низкого давления, к которым подключены все бытовые и часть небытовых потребителей — 12 200 леев за тысячу кубометров, со снижением на 8,9%.