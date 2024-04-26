Закупочная цена на газ почти как до «хороших времен», а снижение цены на бануцы: «Молдовагаз» подал заявку на пересмотр тарифа — скоро будем платить немного меньше

«Молдовагаз» направил в Национальное Агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.
«Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить до 10 095 леев за тысячу кубических метров, или на 9,3%», — заявил Чебан.
По его словам, в пунктах входа в газотранспортные сети новый тариф должен составить 7 716 леев за тысячу кубометров, или на 13,6% меньше по сравнению с действующим, в пунктах выхода из газотранспортных сетей новый тариф составит 7 801 лей за тысячу кубометров, или на 13,5% меньше по сравнению с действующим. При этом, в пунктах выхода из газораспределительных сетей высокого давления его предлагается установить на уровне 7 915 леев за тысячу кубометров, со снижением в 13,3%, среднего давления — 8 917 леев за тысячу кубометров, или на 11,5% меньше, а в случае сетей низкого давления, к которым подключены все бытовые и часть небытовых потребителей — 12 200 леев за тысячу кубометров, со снижением на 8,9%.