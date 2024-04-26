В Омске за год отремонтируют 477 дорог

В Омске рабочие продолжают аварийно-восстановительные работы на дорогах. За год в городе планируют восстановить 477 дорог.
Сейчас одновременно ведется локальный ремонт и укладка асфальта большими полотнами и на всю ширину дорог. Сейчас работы проведены на участках Красноярского тракта и проспектов Королева и Мира.
В центре Омска на улицах выполняется большой объем укладки асфальта — обновляют по 8−10 тыс. кв. м. После весеннего осмотра дорог и жалоб омичей также проводятся и менее масштабные восстановительные работы.
— На сегодняшний день уже выполнен объем работ на почти 60 тысяч кв метрах. Все крупные работы мы перевели в ночной режим. Минувшей ночью аварийно-восстановительный ремонт был проведен на улице Ленина. Работы завершены, — отметил замдиректора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.
За 2024 год планируют восстановить 477 дорог, общая площадь которых составляет 356 тыс. кв. м. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 120 млн рублей.