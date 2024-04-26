В Омске за год отремонтируют 477 дорог

— На сегодняшний день уже выполнен объем работ на почти 60 тысяч кв метрах. Все крупные работы мы перевели в ночной режим. Минувшей ночью аварийно-восстановительный ремонт был проведен на улице Ленина. Работы завершены, — отметил замдиректора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.