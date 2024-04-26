Ильсур Метшин об управляющих компаниях: «Вы подконтрольны населению, и работа вполсилы недопустима»

За 2023 год в столице Татарстана отремонтированы 207 многоквартирных домов на сумму 2,4 млрд рублей. В среднем на ремонт каждого дома приходится по 7,5 миллиона. «Продолжается замена лифтов — только в прошлом году заменены 152 лифта в 54 домах, а за последние три года — 457», — отметил замруководителя исполкома города.