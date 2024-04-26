Ильсур Метшин об управляющих компаниях: «Вы подконтрольны населению, и работа вполсилы недопустима»

В этом году в рамках реализации программы капитального ремонта в столице Татарстана обновят 180 многоквартирных домов. Также планируется обеспечить готовность к расселению 63 аварийных домов. О развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства в Казани доложил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на XXIX сессии Казгордумы.
За 2023 год в столице Татарстана отремонтированы 207 многоквартирных домов на сумму 2,4 млрд рублей. В среднем на ремонт каждого дома приходится по 7,5 миллиона. «Продолжается замена лифтов — только в прошлом году заменены 152 лифта в 54 домах, а за последние три года — 457», — отметил замруководителя исполкома города.
С момента старта федеральной программы ликвидации аварийного жилья удалось расселить 160 домов. Казанцы получили 3 тыс. новых квартир. На сегодняшний день в городе остаются аварийными еще 108 МКД, почти 1,6 тыс. семей ждут переезда в новое жилье.
«Мы существенно улучшили состояние жилищного фонда, вместе с тем количество обращений жителей не уменьшается. Большинство жалоб связано с деятельностью управляющих компаний, а именно с качеством предоставляемых услуг. Хотел бы обратиться к руководителям управляющих компаний и напомнить, что вы подконтрольны населению, и работа вполсилы недопустима».
Многоквартирные дома Казани на сегодняшний день ведут 874 управляющие организации. Почти 5 тысяч домов находятся в управлении 134 УК.
«Сбор и утилизацию отходов осуществляет региональный оператор — УК “ПЖКХ”. В городе есть два полигона ТКО: один действующий в Московском районе на ул. Химической, второй — на Мамадышском тракте — находится на стадии ввода в эксплуатацию. Две мусороперегрузочные станции — на ул. Родины и ул. Васильченко — с линией глубокой сортировки отходов».
В этом году в целях качественного накопления и своевременного вывоза ТКО будут построены 163 новые контейнерные площадки. Также планируется установить 1,2 тыс. емкостей для раздельного накопления отходов. ТКО собирают почти на 2,5 тысячи контейнерных площадках в МКД и 420 в ИЖС. Ежедневно вывозят 1,6 тонны отходов.
Жилой фонд столицы Татарстана охватывает площадь в 37 млн кв.м в 65 тыс. домов, из них — 5,8 тыс. — многоквартирные жилые дома и почти 60 тыс. — индивидуальные жилые строения. Как отметил Искандер Гиниятуллин, за последние 10 лет столица Татарстана приросла 8 млн кв.м жилья.