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В Подмосковье с помощью нейросети выявили более 3 тыс. мест незаконной торговли

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. случаев незаконной торговли выявили в Московской области благодаря камерам с искусственным интеллектом (ИИ), из них более 2,3 тыс. мест уже устранено. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Источник: Freepik

«В I квартале 2024 году в регионе было задействовано 500 камер. За весь период применения ИИ выявлено более 3 тыс. случаев незаконной торговли, из них устранено свыше 2 385 случаев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что проект по созданию модели ИИ в сфере обнаружения фактов несанкционированной уличной торговли работает при помощи камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Применяемый алгоритм с точностью 98,5% выявляет факт незаконной торговли. Также предусмотрен роботизированный механизм направления уведомлений и задач муниципалитетам. В планах увеличить группировку камер и автоматизировать процесс выставления штрафов. Мы стараемся легализовывать места возникновения стихийной торговли за счет предоставления санкционированных мест и размещения торговых рядов единого архитектурного облика», — привели слова зампредседателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

В министерстве рассказали, что по итогам 2023 года в регионе было полностью устранено почти 600 мест незаконной торговли, из них 48 по жалобам жителей.

торговля
технологии