В Челябинске начали масштабный ремонт городских коммунальных сетей

На участке вдоль берега Смолино начали укладывать магистральный водовод протяжённостью около километра. План работ подстроили под строительство новой набережной, чтобы не нарушать благоустройство.
На улице Смирных обновление коснулось сети водо- и теплоснабжения протяжённостью более 1200 метров. За последние пять лет на этом участке произошло около 30 аварий.
— В этом году начали работы по замене труб уже в апреле. Это позволяет нам сделать больше и войти в отопительный сезон максимально подготовленными, — прокомментировали в мэрии. — Работы будут вестись во всех районах города.
В середине апреля в Ленинском районе Челябинска прорвало теплотрассу. Это произошло во время испытаний сети на максимальную температуру. По улицам разлилась горячая вода, из-за пара снизилась видимость на дорогах. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.