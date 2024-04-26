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Новый микрорайон на 69 тысяч жителей будут возводить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в районе ЕКАД, Полевского тракта и улицы Лучистой появится новый микрорайон.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Глава города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий.

Площадь микрорайона составит 471 гектар. Планируется построить жилые дома суммарной площадью квартир более 2 млн квадратных метров на 69 тысяч жителей. Планируется возвести 11 детсадов и два дошкольных учебных заведения, 6 школ.

Кроме этого планируется построить спортивные комплексы для занятия единоборствами, плаванием, легкой атлетикой, хоккеем, игровыми видами спорта.

Создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог составит 16 километров, а трамвайных путей — 4,7 километра.

Территорию будут осваивать до 2033 года.

«МК-Урал» ранее писал, что 233 тысячи жителей столицы Урала уже приняли участие в голосовании за объекты, которые могут начать благоустраивать в 2025 году. Но для получения федерального финансирования необходимо 380 тысяч голосов.

На голосование выставили восемь объектов из каждого района, поэтому каждый житель может выбрать общественное пространство, за которое отдаст голос. В списке парк 50-летия ВЛКСМ, где планируют очистить водоемы; бульвар Культуры, где восстановят фонтан; парк 50-летия Советской власти (здесь благоустроят подходы к круглосуточной смотровой площадке).

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