Новый микрорайон на 69 тысяч жителей будут возводить в Екатеринбурге

Глава города Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий.
Площадь микрорайона составит 471 гектар. Планируется построить жилые дома суммарной площадью квартир более 2 млн квадратных метров на 69 тысяч жителей. Планируется возвести 11 детсадов и два дошкольных учебных заведения, 6 школ.
Кроме этого планируется построить спортивные комплексы для занятия единоборствами, плаванием, легкой атлетикой, хоккеем, игровыми видами спорта.
Создадут 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки. Общая протяженность дорог составит 16 километров, а трамвайных путей — 4,7 километра.
Территорию будут осваивать до 2033 года.
«МК-Урал» ранее писал, что 233 тысячи жителей столицы Урала уже приняли участие в голосовании за объекты, которые могут начать благоустраивать в 2025 году. Но для получения федерального финансирования необходимо 380 тысяч голосов.
На голосование выставили восемь объектов из каждого района, поэтому каждый житель может выбрать общественное пространство, за которое отдаст голос. В списке парк 50-летия ВЛКСМ, где планируют очистить водоемы; бульвар Культуры, где восстановят фонтан; парк 50-летия Советской власти (здесь благоустроят подходы к круглосуточной смотровой площадке).