В мае в Беларуси могут подорожать кредиты

Расчетные величины стандартного риска для новых срочных банковских вкладов и депозитов рассчитываются на основе средних процентных ставок и используются для новых срочных банковских вкладов физических и юридических лиц.
В феврале, марте и апреле эти показатели оставались на одном и том же уровне, но сейчас Нацбанк решил их повысить. В итоге РВСР выросли:
- по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам за исключением льготных, выросли с 11,61 до 11,98% годовых;
- по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам за исключением льготных, — с 16,63 до 17,22% годовых.
При повышении расчетных величин стандартного риска, как правило, дорожают кредиты. Это решение не обязывает банки увеличивать стоимость заемных средств, но именно так часто происходит.