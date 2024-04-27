Снос зон застройки частного сектора в центре Омска обойдется минимум в полмиллиарда рублей

«СуперОмск» совершил нехитрые калькуляции, чтобы дать представление о том, в какую сумму предполагаемому застройщику может встать расселение частных домов на этих землях.

Кадастровая стоимость участков совсем невелика и составляет ориентировочно от 400 тысяч до 1 млн рублей за редкими исключениями. «СуперОмск» для подсчетов взял цифру в среднем 700 тысяч рублей за участок. Таким образом, по грубым минимальным подсчетам получилось примерно 525 000 000 рублей, то есть более чем в полмиллиарда рублей на одни только выплаты омичам, живущим в частных домах на территории под комплексное освоение.