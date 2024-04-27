Снос зон застройки частного сектора в центре Омска обойдется минимум в полмиллиарда рублей

Мэрия Омска рассматривает проект комплексного освоения территории в тех зонах, где сейчас раскинулся крупный частный сектор — на улицах Северных.
Одна из территорий площадью 29,7 гектара находится в границах улиц 7-й Северной — Красный Пахарь — 16-й Северной — Герцена, другая — в границах улиц 3-й Северной — Красный Пахарь — 7-й Северной — Герцена, она размером в 13,5 гектара.
Планируется, что здесь вместо частных домов построят высотные дома и инфраструктуру — медицинские учреждения, детские сады, школы, скверы. Предполагаемый срок реализации масштабного проекта — 10 лет.
«СуперОмск» совершил нехитрые калькуляции, чтобы дать представление о том, в какую сумму предполагаемому застройщику может встать расселение частных домов на этих землях.
По подсчетам «СуперОмска», в первой зоне расположено примерно 450 земельных участков, во второй — около 300.
Подчеркнем, при подсчетах использовалась кадастровая стоимость, не рыночная, которая куда выше, и четкого регламента для ее определения нет. На сайтах объявлений недвижимости, к которым обратился «СуперОмск», участки с домами выставлены на продажу как за 3 млн рублей, так и за 6, 8 и 12 млн рублей.
Неизвестно, готовы ли девелоперы пойти на такие расходы. Подводя итоги, автор материала рискнет предположить, что идея застройки территорий частного сектора пока выглядит хоть и светлой, но весьма утопичной.