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Снос зон застройки частного сектора в центре Омска обойдется минимум в полмиллиарда рублей

«СуперОмск» подсчитал, во сколько примерно гипотетической компании может обойтись застройка на месте частного сектора в центре Омска.

Источник: SuperOmsk.ru

Мэрия Омска рассматривает проект комплексного освоения территории в тех зонах, где сейчас раскинулся крупный частный сектор — на улицах Северных.

Одна из территорий площадью 29,7 гектара находится в границах улиц 7-й Северной — Красный Пахарь — 16-й Северной — Герцена, другая — в границах улиц 3-й Северной — Красный Пахарь — 7-й Северной — Герцена, она размером в 13,5 гектара.

Планируется, что здесь вместо частных домов построят высотные дома и инфраструктуру — медицинские учреждения, детские сады, школы, скверы. Предполагаемый срок реализации масштабного проекта — 10 лет.

«СуперОмск» совершил нехитрые калькуляции, чтобы дать представление о том, в какую сумму предполагаемому застройщику может встать расселение частных домов на этих землях.

По подсчетам «СуперОмска», в первой зоне расположено примерно 450 земельных участков, во второй — около 300.

Кадастровая стоимость участков совсем невелика и составляет ориентировочно от 400 тысяч до 1 млн рублей за редкими исключениями. «СуперОмск» для подсчетов взял цифру в среднем 700 тысяч рублей за участок. Таким образом, по грубым минимальным подсчетам получилось примерно 525 000 000 рублей, то есть более чем в полмиллиарда рублей на одни только выплаты омичам, живущим в частных домах на территории под комплексное освоение.

Подчеркнем, при подсчетах использовалась кадастровая стоимость, не рыночная, которая куда выше, и четкого регламента для ее определения нет. На сайтах объявлений недвижимости, к которым обратился «СуперОмск», участки с домами выставлены на продажу как за 3 млн рублей, так и за 6, 8 и 12 млн рублей.

Неизвестно, готовы ли девелоперы пойти на такие расходы. Подводя итоги, автор материала рискнет предположить, что идея застройки территорий частного сектора пока выглядит хоть и светлой, но весьма утопичной.

строительство