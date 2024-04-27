В США расследуют декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Система автопилота Tesla была предметом множества жалоб, в том числе на то, что водители не проявляют должного внимания при ее использовании, пишет MarketWatch. Автопилот может удерживать машину в середине ряда и на расстоянии от впереди идущих автомобилей, однако машины Tesla, как отмечает компания, не могут управлять сами собой, несмотря на название системы.