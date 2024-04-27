В США расследуют декабрьский отзыв 2 млн машин Tesla

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) начало расследование кампании Tesla по отзыву 2 млн электромобилей в декабре прошлого года. Об этом пишет Интерфакс, со ссылкой на информацию регулятора.
Управление изучает, насколько адекватными были меры по устранению неисправностей, принятые в ходе кампании. Tesla отозвала машины Model Y, Model X, Model S, Model 3 и Cybertruck, чтобы выявить возможный дефект в системе автопилота, представляющий угрозу безопасности. Самые старые из этих автомобилей — 2012 года выпуска.
Отдел расследования дефектов NHTSA после устранения неисправностей автопроизводителем выявил не менее 13 ДТП с гибелью одного или более лиц и множество случаев получения травм, в которых могло сыграть роль «прогнозируемое неправильное использование» автопилота.
Система автопилота Tesla была предметом множества жалоб, в том числе на то, что водители не проявляют должного внимания при ее использовании, пишет MarketWatch. Автопилот может удерживать машину в середине ряда и на расстоянии от впереди идущих автомобилей, однако машины Tesla, как отмечает компания, не могут управлять сами собой, несмотря на название системы.